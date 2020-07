FC Porto é campeão nacional 2019/2020

O FC Porto sagra-se campeão nacional a duas jornadas do fim, sendo campeão pela segunda vez em três anos e com Sérgio Conceição como treinador.



Os “dragões” celebram a conquista do seu 29.º título nacional, depois de derrotarem o Sporting, no "clássico" da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Os “azuis e brancos” apenas necessitavam de 1 ponto para vencerem este campeonato da I Liga de futebol, chegaram ao "clássico" após quatro vitórias seguidas e seis jogos sem perder, tendo sido apenas derrotados pelo Famalicão após a retoma do campeonato.



Esta noite, no Estádio do Dragão, houve dois lances de golo invalidados logo no começo do encontro, um para cada lado. Sinal mais para o FC Porto, tendo o “leão” Coates tirado o golo sobre a linha de baliza. O Sporting também registou ataques perigosos.



Fábio Vieira ainda viu um remate seu bater na barra “leonina”.



Aos 64’, a cabeça de Danilo Pereira fez o golo da festa já prometida. O 1-0 teve marca do campeão europeu Danilo e a colocar o FC Porto ainda mais perto do título nacional, altura em que se ouviram foguetes, do lado de fora, na cidade do Porto.



E se o FC Porto celebra, o Sporting, face a esta derrota, vê o Sp. Braga aproximar-se na luta pelo terceiro lugar, numa diferença de 2 pontos.



Com esta vitória por 1-0, o novo campeão nacional fez o pleno nos “clássicos” desta época, pois venceu todos os confrontos em casa e enquanto visitante.





Assim, e com duas rondas por disputar, o FC Porto passou a somar 79 pontos, contra 71 do Benfica, segundo classificado.



O Sporting, que ainda não tinha sofrido qualquer derrota sob o comando de Rúben Amorim, manteve-se no terceiro posto, com 59 pontos, contra 57 do Sporting de Braga, quarto classificado.







Veja o resumo do jogo do título.