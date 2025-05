FC Porto e Miguel Coelho renovam contrato

O técnico, de 37 anos, chegou aos "dragões" em 2023, após quatro anos ao comando do Leixões, tendo conduzido a equipa feminina portista ao título de campeão logo na primeira temporada.Na época que agora terminou, as azuis e brancas perderam com o Benfica nas meias-finais dos play-offs do campeonato nacional, acabando por ficar em terceiro na competição, ao baterem o Sporting na luta pelo último lugar do pódio.