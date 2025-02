FC Porto e Oliveirense jogam na "Champions" de hóquei

Os "dragões" entravam para a derradeira ronda do Grupo A na segunda posição, mas um empate em casa do Óquei de Barcelos (1-1) atirou-os para o terceiro posto, atrás dos minhotos, que confirmaram o primeiro lugar, e dos espanhóis do Nóia, que venceram em casa do também espanhol Reus (4-2).



Com tudo decidido a nível de apuramento à entrada para a 10.ª jornada, apenas os lugares finais e o emparelhamento para os quartos de final estavam em jogo, com o FC Porto a cair um lugar, o que o coloca no caminho da Oliveirense, que subiu ao segundo lugar do Grupo B.



O conjunto de Oliveira de Azeméis entrou para a ronda na terceira posição, mas subiu a segundo, graças à vitória em casa dos franceses do Quévert, já eliminados, por 4-2, e à derrota dos italianos do Trissino com o Liceo da Corunha (7-6), que já sabiam que não sairiam do quarto posto.



Benfica e Óquei de Barcelos seguem em frente



O Benfica, que já tinha assegurado o primeiro lugar do Grupo B, derrotou fora o Valongo (3-1), já afastado dos quartos de final, tal como o Quévert.



O clube lisboeta terminou a fase de grupos com o melhor registo, com nove vitórias e um empate, sendo que apenas o Óquei de Barcelos (cinco vitórias e cinco empates) também terminou invicto.



Nos quartos de final, os encarnados vão defrontar o Reus, com o vencedor desta eliminatória a ter pela frente nas meias-finais FC Porto ou Oliveirense.



O Óquei de Barcelos, outra equipa portuguesa a seguir em frente, vai encontrar o Liceo, defrontando, caso passe os galegos, o Trissino ou o Nóia.



A primeira mão dos quartos de final disputa-se a 27 de março, com o segundo jogo a acontecer a 3 de abril.



A "final four" está prevista para 10 e 11 de maio, na qual vai ficar conhecido o sucessor do Sporting como campeão europeu.