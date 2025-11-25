FC Porto e Sp. Braga tentam voltar aos triunfos

Precisamente a meio da fase de liga (tem oito rondas), os ‘dragões’ seguem com sete pontos no 14.º posto, mas levam dois jogos seguidos sem vencer (um empate e uma derrota), situação que mesmo assim mantém tudo em aberto para o FC Porto na competição.



O Sporting de Braga, que sofreu um desaire caseiro inesperado com o Genk (4-3) na última jornada, está ainda em melhor posição, somando nove pontos no quinto lugar, apesar de ter uma deslocação que promete ser complicada a Glasgow.



Isto significa que, nesta altura da fase de liga, com 36 equipas em competição, FC Porto e Sporting de Braga têm tudo para seguir em frente na competição, seja através do apuramento direito (os oito primeiros classificado), o cenário mais desejável, ou pelo play-off (nono aos 24.º), que obrigado à realização de mais dois jogos numa altura em que o calendário parece cada vez mais apertado.



Em comum nesta ronda, ‘dragões’ e minhotos vão defrontar as duas únicas equipas desta edição da Liga Europa que ainda não somaram qualquer ponto e só sabem perder, ocupando nesta altura as duas últimas posições da tabela.



A liderar a I Liga e com a continuidade assegurada na Taça de Portugal (bateu o Sintrense por 3-0 no último fim de semana) recebe um Nice a viver uma crise bem complicada, não só a nível europeu, mas também a nível doméstico, em que vem de uma goleada sofrido em casa com o Marselha (5-1).



O Nice, que esta temporada já foi eliminado pelo Benfica nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, conta com o português Tiago Gouveia, emprestado precisamente pelos ‘encarnados’, e chega ao Dragão com quatro desaires seguidos em todas as provas.



Por isso mesmo, o FC Porto, de Francesco Farioli, parece ter tudo para retomar o caminho do apuramento na Liga Europa, depois do empate nos Países Baixos com o Utrecht (1-1) e a derrota, a única até agora em toda a temporada, em Inglaterra com o Nottingham Forest (2-0).



Este será o primeiro duelo de sempre entre os dois emblemas em jogos oficiais.



O encontro está agendado para as 17:45 com o Sporting de Braga a entrar só depois em ação, às 20:00, em Ibrox.



Com 50 mil pessoas nas bancadas, mesmo com zero pontos, o Rangers promete ser um adversário difícil para os minhotos, que nos últimos anos saíram sempre derrotados de Glasgow. Em 2022, nos quartos de final da Liga Europa, derrota por 3-1, e, em 2020, por 3-2, na eliminação nos ‘oitavos’



Ou seja, o Sporting de Braga perdeu sempre em casa do Rangers, o que deve significar complicações esperadas para o lado da equipa de Carlos Vicens, mesmo com os escoceses numa fase difícil.



Como avançado português Chermiti no plantel, o Rangers é apenas quarto classificado no campeonato escocês já a nove pontos do Hearts, líder inesperado.



Mesmo assim, desde a chegada do técnico alemão Danny Rohl, o histórico emblema de Glasgow ganhou alguma vida e leva quatro triunfos seguidos no campeonato.



Na quinta ronda, os dinamarqueses do Midtjylland, que comandam a prova de forma isolada, vão tentar manter o registo 100% vitorioso em Itália, perante uma Roma que é apenas 18.ª na fase de liga, mas que vai entrar em campo como atual líder da Serie A.



No sétimo posto, o Lyon, do técnico Paulo Fonseca, joga em Israel com o Maccabi Telavive.

