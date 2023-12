FC Porto eliminado da Taça CEV feminina de voleibol

O resultado permite às gaulesas seguir em frente na competição, agora nos quartos de final, enquanto as portistas, que se bateram muito bem e discutiram todos os sets, ficam pelo caminho.A eliminatória parecia pender para as portuguesas depois de se adiantarem no primeiro set, por muito equilibrados 25-23.O Béziers reagiu com determinação e superou as visitantes, também pela margem mínima, nos parciais seguintes - 25-23 e 26-24 foram os números registados.Com a eliminatória a pender para as francesas, o quarto set acabou por ser o menos equilibrado, com as gaulesas sempre na dianteira e a fecharem com 25-21.