FC Porto em frente na Taça

Em Barcelos, hoje casa emprestada da formação do quarto escalão, os ‘dragões’, em estreia na edição 2025/26 da prova, inauguraram o marcador pelo polaco Bednarek, aos nove minutos, e ampliaram a vantagem com tentos do avançado espanhol Samu, aos 62, 71 e 73 minutos, que tinha entrado pouco antes em jogo.



Na próxima ronda, o FC Porto, que já venceu a Taça de Portugal por 20 vezes, vai defrontar o vencedor do duelo entre o Sintrense, do Campeonato de Portugal, e o Rio Ave, d



Os ‘dragões’, praticamente na sua máxima força, dominaram completamente a partida, realizando uma exibição em crescendo, sobretudo depois da entrada de Mora, William Gomes e Samu, aos 59 minutos.



Do empate caseiro com o Benfica (0-0), há duas semanas, o treinador do FC Porto, Francesco Farioli, fez apenas duas alterações, trocando de guarda-redes, com Cláudio Ramos a substituir Diogo Costa, e de ponta-de-lança - Deniz Gül foi titular em vez de Samu.



Já o técnico do Celoricense, Daniel Carvalho, apresentou três novidades em relação ao último ‘onze’: o guardião Gonçalo Machado, o médio Didi e o avançado Juninho.



O treinador do Celoricense tinha antecipado a sua equipa a ter que adotar um bloco mais baixo e assim foi, com as linhas muito juntas a dificultar as investidas do ataque portista, não se estranhando que tivesse sido de bola parada que o FC Porto inaugurou o marcador, com Bednarek a antecipar-se de cabeça ao guarda-redes contrário, após canto cobrado por Gabri Veiga.



O defesa central polaco foi particularmente perigoso ofensivamente, enviando ainda uma bola ao ferro e assistindo Samu para o terceiro golo.



O ritmo que o FC Porto impunha era baixo e não raras vezes os seus centrais entravam no meio-campo adversário conduzindo a bola a passo, ‘sonolência’ que permitiu um ou outro contra-ataque mais perigoso que acalentou as hostes da equipa de Celorico de Basto.



Ainda assim, apenas um lance obrigou Cláudio Ramos a aplicar-se em todo o jogo, num remate de fora da área de Renteria que o guardião portista segurou sem grande dificuldade (34).



O FC Porto entrou a carregar no segundo tempo e Moura ficou perto do segundo aos 50 minutos - do canto consequente Bednarek cabeceou à barra.



À hora de jogo, Francesco Farioli lançou Rodrigo Mora, William Gomes e Samu de uma assentada e o poderio do ponta-de-lança não demorou a fazer-se sentir com um remate rasteiro à entrada da área, fazendo o segundo golo dos ‘dragões’ (62).



O internacional espanhol fez o terceiro e o quarto golos apenas encostando após assistências de Bednarek (71) e William Gomes (73).



Mora tentou deixar a sua marca em termos de golos e esteve perto disso aos 84 minutos, mas o remate em arco saiu ao lado.a I Liga.

