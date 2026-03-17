FC Porto em modo controlador, Braga obrigado a recuperar

Na segunda mão dos ‘oitavos’, os ‘dragões’ só precisam de empatar na receção aos alemães, enquanto os ‘arsenalistas’ estão obrigados a vencer os húngaros por um mínimo de dois golos.



A formação portista está, assim, na rota de repetir as presenças nos quartos de final de 2010/11, época em que ganhou a prova, numa final 100% portuguesa com os bracarenses, e 2013/14, quando foi eliminada nessa fase pelo Sevilha.



Pelo contrário, o Braga está em posição difícil para continuar perfeito nos ‘oitavos’ da Liga Europa, nos quais já fez cair Liverpool (2010/11), Fenerbahçe (2015/16) e Mónaco (2021/22).



Os comandados de Carlos Vicens, obrigados a antecipar a segunda mão para quarta-feira de forma a não coincidir com o jogo dos ‘dragões’, são os primeiros a entrar em ação e já sabem que têm de repetir o que o clube só conseguiu face ao Sheriff, em 2021/22.



Há quatro anos, os ‘arsenalistas’, então no 100.º jogo sob o comando de Carlos Carvalhal, perderam por 2-0 em Tiraspol, mas, depois, ‘corrigiram’ na ‘pedreira’, com um 3-2 nos penáltis, e a ajuda de dois defendidos por Matheus, após 2-0 nos 120 minutos.



Desta vez, a tarefa parece mais complicada, face a uns magiares que, em reduto alheio, na fase de liga, somaram duas vitórias (1-0 ao Genk e 3-2 ao Salzburgo), um empate (1-1 com o Fenerbahçe) e apenas uma derrota (0-4 com o Nottingham Forest).



Por seu lado, o Sporting de Braga venceu em casa o Feyenoord (1-0), o Estrela Vermelha (2-0) e o Nottingham (1-0), só não conseguindo derrotar o Genk (3-4).



Se a missão dos ‘arsenalistas’ não se afigura fácil, culpa dos tentos de Gabi Kanichowsky (32 minutos) e Lenny Jospeh (69), o FC Porto está como gosta, pois, em vantagem, pode jogar o seu futebol controlador, de forma a não correr riscos e poder ‘acabar’ com os alemães em transições rápidas.



Para começar, na quinta-feira, o ‘onze’ deve ser similar ao de Estugarda, onde Francesco Farioli só repetiu três ‘peças’ do 2-2 da Luz (os indispensáveis Diogo Costa e Bednarek e ainda Alberto Costa), e bem diferente do que venceu por 3-0 o Moreirense, no domingo, para a 26.ª jornada da I Liga.



Os ‘dragões’ são, agora, claros favoritos ao apuramento, depois do 2-1 da Alemanha – com golos de Terem Moffi, aos 21 minutos, e Rodrigo Mora, aos 27, contra um de Deniz Undav, aos 40 – e têm a história a seu favor, pois seguiram em frente em 12 de 14 eliminatórias que começaram com triunfos fora.



A formação ‘azul e branca’ também teve, porém, dois dissabores, um em 1994/95, face à Sampdoria, e outro bem mais recente, em 2019/20, com o Krasnodar, que custou a ausência da ‘Champions’, pelo que não poderá facilitar.



Na Liga Europa 2025/26, o FC Porto tem um registo imaculado em casa (2-1 ao Estrela Vermelha, 3-0 ao Nice, 2-1 ao Malmö e 3-1 ao Rangers), enquanto o Estugarda não tem um bom registo fora, pois só ganhou ao Go Ahead Eagles (4-0) e sofreu três derrotas, com Basileia (0-2), Fenerbahçe (0-1) e Roma (0-2).



Os ‘dragões’ têm, assim, tudo para rumar aos ‘quartos’ onde poderão encontrar os ingleses do Nottingham Forest, do ex-técnico portista Vítor Pereira, ou os dinamarqueses do Midtjylland, que ganharam por 1-0 em Inglaterra.



Por seu lado, o Braga já sabe que, se for apurado, jogará com os gregos do Panathinaikos ou os espanhóis do Betis, que jogam em Sevilha a segunda mão depois do desaire por 1-0 em Atenas.



Nos outros embates, o Aston Villa, equipa mais credenciada em prova, ganhou por 1-0 em Lille e está bem colocado para seguir para os ‘quartos’.



O Lyon, de Paulo Fonseca, também é favorito, depois do 1-1 na casa do Celta de Vigo, o mesmo resultado da Roma em Bolonha, no duelo 100% italiano, enquanto o Friburgo precisa de virar na Alemanha o desaire por 1-0 sofrido em Genk.

