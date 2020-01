FC Porto empresta André Pereira ao Saragoça até final da época

", refere o Saragoça, na sua página oficial na Internet.O jogador, que será apresentado nos próximos dias no Estádio La Romareda, chega ao Saragoça depois de ter jogado na primeira parte da época no Vitória de Guimarães, também emprestado pelos "dragões".André Pereira efetuou 19 jogos pelos vimaranenses, nove dos quais no campeonato, competição em que marcou dois dos seus três golos, obtendo o outro na Liga Europa, no jogo em que o Vitória empatou na receção ao Standard Liège.

Em Espanha, o Saragoça está na luta pela subida de divisão, com a equipa em quarto lugar, a oito pontos da liderança. Os dois primeiros têm subida garantida e os quatro seguintes, até ao sexto lugar, disputam um "play-off".