FC Porto empresta extremo Ángel Alarcón ao Utrecht
O futebolista Ángel Alarcón foi emprestado pelo FC Porto ao Utrecht, dos Países Baixos, até final da época, com o emblema neerlandês a ficar com opção de compra do extremo espanhol, anunciou hoje o clube azul e branco.
O Utrecht terá a seu cargo o pagamento do salário do jogador, ficando com o direito a exercer uma cláusula de aquisição de 50% dos direitos económicos de Alarcón por dois milhões de euros (ME).
Caso seja exercida, os 'dragões' terão ainda a possibilidade de recomprar 40% do passe por três ME.
O FC Porto informou também que, antes da sua partida para os Países Baixos, o jogador, de 21 anos, renovou pelos portistas por mais uma temporada, até junho de 2028.
Ángel Alarcón, internacional jovem por Espanha, foi formado no FC Barcelona e realizou quatro jogos pela equipa principal 'blaugrana', antes de ingressar no FC Porto, na temporada passada.
Em 2024/25, o jogador catalão apenas alinhou pelo FC Porto B, mas, na presente época, participou em seis jogos da primeira equipa, tendo, porém, perdido espaço no plantel com a recente chegada do polaco Oskar Pietuszewski.
Já sem Alarcón, o FC Porto, líder isolado do campeonato, com 52 pontos, defronta hoje o Gil Vicente, quinto classificado, com 31, em encontro da 19.ª jornada da I Liga, a partir das 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto, sob arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.
