A formação azul e branca joga a primeira mão no Estádio do Dragão, no Porto, em 13 de fevereiro, e a segunda na capital transalpina, uma semana depois, no dia 20.



Caso consiga o apuramento para os "oitavos", o FC Porto enfrenta, novamente com primeira mão no Dragão, em 6 de março, e segunda fora, em 13 do mesmo mês, os também italianos da Lazio ou os espanhóis do Athletic Bilbau.