FC Porto encontra o Lazio no “play-off” da Liga Europa

Os encontros do “play-off” de acesso aos oitavos de final realizam-se em 17 e 24 de fevereiro, com o FC Porto a começar no Dragão.





Os azuis e brancos disputaram o acesso aos "oitavos" cinco vezes, qualificando-se em 2010/11 (Sevilha) e 2013/14 (Eintracht Frankfurt) e sendo eliminados em 2011/12 (Manchester City), 2015/16 (Borussia Dortmund) e 2019/20 (Bayer Leverkusen).