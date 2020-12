FC Porto está confiante que pode chegar aos quartos de final - Vítor Baía

O sorteio dos oitavos de final da 'Champions', hoje realizado em Nyon, colocou frente a frente os campeões portugueses e italianos, e Vítor Baía acredita que "nesta fase qualquer adversário seria muito complicado"."Acreditamos em tudo, nunca damos qualquer jogo por perdido. Acreditamos que é possível estarmos nos quartos de final", assegurou o antigo guarda-redes, em declarações à UEFA.Vítor Baía lembrou que o FC Porto "é uma equipa muito experiente neste tipo de competição, muito focada, muito agressiva, no bom sentido, muito solidária", algo que está "no ADN do clube, é a sua cultura, é a cultura do próprio treinador".

"Somos otimistas e confiantes. Só quando não tivermos hipóteses é que desistimos, só quando o árbitro apita. São jogos diferentes [dos anteriores]. O jogo só será em fevereiro, início de março, haverá muitas ‘nuances’. A confiança está cá e vamos à luta", assinalou.