FC Porto estreia-se na `Champions` de andebol de 2026/27 com derrota em Veszprém

Os `dragões`, que já perdiam ao intervalo por 15-14, inauguraram no terreno dos húngaros, finalistas da competição em 2001/02, 2014/15, 2015/16 e 2018/19, a `poule`, que conta ainda com os sérvios do RK Partizan e os alemães do Füchse Berlim.

O FC Porto volta a jogar para a `Champions` no próximo dia 17 de setembro, data da receção ao RK Partizan.

Ainda para a primeira jornada, mas para o Grupo D, o Sporting, tricampeão nacional, que chegou aos quartos de final na época passada, recebe os dinamarqueses do GOG, na quinta-feira.