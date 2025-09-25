FC Porto estreia-se na fase de liga

Os ‘dragões’, que contam por vitórias os seis jogos disputados em 2025/26, todos para a Liga portuguesa, partem para a segunda prova da UEFA com o objetivo de conseguir, no mínimo, um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final.



Para a primeira jornada, o conjunto comandado pelo italiano Francesco Farioli é favorito, frente a um adversário que, após sete jornadas, segue no quinto lugar do campeonato austríaco, a seis pontos do líder Rapid Viena.



O Salzburgo, que falhou o acesso à fase de liga da ‘Champions’ ao ser eliminado na terceira pré-eliminatória pelos belgas do Club Brugge (0-1 em casa e 2-3 fora), está numa série de três jogos sem vencer e duas derrotas consecutivas.



A fase de liga, que arrancou na quarta-feira, é composta por oito jornadas, prosseguindo com embates em 2 de outubro (segunda), 23 de outubro (terceira), 06 de novembro (quarta), 28 de novembro (quinta), 11 de dezembro (sexta), 22 de janeiro de 2026 (sétima) e 29 de janeiro (oitava).



Os oito primeiros classificados apuram-se diretamente para os oitavos de final, marcados para 12 e 19 de março do próximo ano, enquanto as formações classificadas entre o nono e o 24.º lugares disputam o play-off de acesso aos 'oitavos', em 19 e 26 de fevereiro.



Os jogos dos ‘quartos’ estão agendados para 9 e 16 de abril de 2026, as ‘meias’ para 30 de abril e 07 de maio e a final para 20 de maio, no Estádio do Besiktas, recinto com lotação para cerca de 42 mil espetadores, em Istambul, na Turquia.



O embate entre o Salzburgo e o FC Porto, da primeira jornada da fase de liga da Liga Europa, tem início às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria, com arbitragem do grego Vassilis Fotias.