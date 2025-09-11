FC Porto. Eustáquio e Gabri Veiga recuperaram das respetivas lesões

Depois do regresso de alguns internacionais, o regresso de dois jogadores a contas com lesões. Stephen Eustáquio e Gabri Veiga recuperaram de problemas físicos e são opção para o jogo de sábado.





Farioli também já pôde contar com Alan Varela, Diogo Costa, Rodrigo Mora, Pablo Rosario e Prpic que estiveram nas respetivas seleções e só conseguiram regressar ao Olival esta quinta-feira.





Alberto Costa, Luuk de Jong e Martim Fernandes continuam a não treinar devido a lesão e deverão falhar o próximo jogo.





O FC Porto é líder do campeonato, com quatro vitórias em quatro partidas disputadas. Os Dragões vão receber no sábado, às 18h00, o Nacional da Madeira em jogo a contar para a quinta jornada.