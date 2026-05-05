FC Porto exerce opção de compra definitiva sobre Jakub Kiwior

"O FC Porto exerceu a opção de compra prevista no contrato de empréstimo celebrado com o Arsenal FC e passará a deter, a título definitivo, os direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos de Jakub Kiwior pelo valor fixo de 17 milhões de euros", pode ler-se em comunicado publicado pelo clube no seu sítio oficial.

Os 17 milhões de euros (ME) pagos pelos `azuis e brancos` ao líder da Premier League juntam-se aos dois ME já contemplados no acordo da cedência, perfazendo um montante total de 19 ME, que representam a sexta transferência mais cara de sempre do clube, a par do brasileiro Hulk, em 2008.

O valor poderá acrescer ainda em cinco ME, mediante o cumprimento de objetivos desportivos, e, no contrato com o jogador, de 26 anos, os portistas asseguraram uma cláusula de rescisão cifrada nos 70 ME.

Com este acordo, os `gunners` têm ainda direito a um valor fixo de dois ME numa potencial futura transferência, numa operação que não contou com serviços de intermediação, com os ingleses a assumirem os pagamentos do mecanismo de solidariedade a terceiros.

Cedido ao FC Porto no fecho do mercado de verão da temporada 2025/26, Jakub Kiwior somou 38 jogos com a camisola `azul e branca`, maioritariamente em dupla com o compatriota Jan Bednarek, no eixo defensivo.

Na época de estreia pelo FC Porto, Kiwior foi parte importante da conquista do campeonato nacional, `selada` no sábado, com vitória frente ao Alverca (1-0), no primeiro troféu da carreira do futebolista.