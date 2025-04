FC Porto garante subida à II divisão feminina

No Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia, Verónica Khudyakova (12, 54 e 70 minutos) e Adriana Semedo (08, 15 e 81) fizeram `hat-tricks`, com Cláudia Lima (63) e Joana Ferreira (76) a fazerem os outros dois golos das `azuis e brancas`.

No seu ano de estreia, a equipa feminina do FC Porto foi quase sempre superior às suas adversárias, tendo, a duas jornadas do fim da segunda fase, 36 pontos, fruto de 12 vitórias em outros tantos encontros, além de 70 golos marcados e apenas três sofridos.

Até ao momento, em 31 jogos oficiais, o FC Porto tem 29 vitórias e apenas uma derrota, frente ao Marítimo, da Liga, na Taça de Portugal, com 254 golos marcados e 10 sofridos.