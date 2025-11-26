FC Porto goleado na primeira mão da terceira eliminatória da Youth League

No Estádio Dr. Jorge Sampaio, os ‘dragões’ tiveram uma primeira parte para esquecer, já que consentiram três golos num espaço de 19 minutos, da autoria de Rodrigo Marina (15) e Antonio Gonzaléz (21 e 34).



No segundo tempo, o suplente utilizado Rafael Oya fechou a contagem para o conjunto espanhol, ao minuto 86.



A segunda mão acontece em 10 de dezembro, na Cidade Desportiva Luis de Sol, em Sevilha.



Caso consigam virar a eliminatória, os jovens 'azuis e brancos' entram no sorteio dos 16 avos de final, juntamente com as 22 melhores da fase de Liga, também em curso, na qual constam os já apurados Sporting e Benfica.