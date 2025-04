FC Porto. Grupo de sócios partilha carta aberta a criticar gestão de André Villas-Boas

Heleno Roseira, João Proença ou Luís Barradas fizeram parte das listas do candidato Nuno Lobo à presidência do FC Porto no ano anterior, tendo perdido a eleição para André Villas-Boas, que substituiu Jorge Nuno Pinto da Costa após 42 anos nos Dragões.



Os sócios do FC Porto deixam duras críticas ao atual presidente. Numa carta intitulada de “Pelo Nosso Porto, de alma cheia e cabeça erguida”, os signatários da carta acreditam que a época é um “fracasso” em toda a linha, especialmente pelos resultados, poucos dias depois da derrota dos Dragões na Reboleira, para o campeonato, por 2-0.



“A época desportiva foi, sem rodeios, um fracasso. Falhámos em toda a linha: no campeonato, na Europa, nas taças. E mais do que os resultados, falhámos na identidade. Falhámos na garra. Falhámos na ambição, e na UNIÃO”.



Os sócios acusam André Villas-Boas de não ter mão no balneário e de não apresentar uma visão estratégica para o futuro. É criticada a maneira como o clube comunica e afirmam que as questões do passivo financeiro continuam por explicar.



“Apesar da política de transparência, continua sem ser publicado integralmente o relatório da auditoria forense, nem se conhece qualquer reação do nosso Clube perante as atuações danosas apuradas”, pode ler-se.



Os signatários afirmam que André Villas-Boas só se manifesta em situações limite e alegou que a gestão entre o que é desportivo e a vertente financeira não está a chegar a um ponto de equilíbrio, como seria desejado.



O grupo afirma que não quer desculpas e por isso não se “cala”, avisa que não aceita comparações com outras versões piores do FC Porto e manifesta-se presente para fazer parte de uma solução pedindo ambição e raça para o futuro.



“O clube não é de direções, nem de figuras. É dos sócios. Dos que choram, gritam, vibram, sofrem e vivem este emblema dia após dia. E são esses sócios que hoje levantam a voz e dizem: este não é o caminho”.



Por fim, acreditam que as escolhas de Vítor Bruno e Martín Anselmi para a sucessão de Sérgio Conceição não foram acertadas.