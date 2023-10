FC Porto impõe primeira derrota ao Sporting no Nacional de hóquei em patins

Os 'leões' partilhavam a liderança invicta do campeonato com o Sporting de Tomar e a Oliveirense, tendo estas equipas vencido os seus jogos nesta jornada, e, com o desaire sofrido hoje, caíram para o quarto lugar, com os mesmos 12 pontos dos 'dragões', que também têm uma derrota.



O FC Porto jogou com uma grande intensidade e explorou todas as situações em que a reorganização defensiva do Sporting foi mais lenta, o que deu azo a várias situações de perigo e de golo junto à baliza da equipa lisboeta, na primeira e na segunda parte.



Depois de várias ameaças, os 'dragões' marcaram aos cinco minutos, num ataque rápido pela esquerda, concluído com um remate certeiro de Gonçalo Alves, e ampliaram a sua vantagem um minuto volvido, através de um livre direto de Hélder Nunes.



O Sporting sentiu os dois golos e o FC Porto ganhou confiança e acentuou o seu domínio, razão pela qual o terceiro golo dos locais esteve sempre mais perto do que o primeiro dos visitantes.



O argentino Ezequiel Mena fez o 3-0, após uma assistência de Hélder Nunes, numa jogada em que o FC Porto aproveitou, com rapidez e eficácia, um breve momento de superioridade numérica junto à baliza adversária.



O FC Porto atingiu as dez faltas e o Sporting, com um livre direto à sua disposição, reduziu por João Souto, que bateu Xavier Malián.



Antes ainda do intervalo, o Gonçalo Alves aproveitou uma grande penalidade, por falta de Ângelo Girão sobre Telmo Pinto, e fez o 4-1 com que se chegou ao intervalo.



O Sporting chegou às dez faltas aos 28 minutos e isso deu ao FC Porto um livre direto, que Hélder Nunes converteu no quinto golo da sua equipa, ante um Sporting impotente e por vezes trapalhão.



Toni Pérez ainda fez o 5-2 num ataque rápido finalizado com um bom gesto técnico, quando estavam decorridos 37 minutos, e o Sporting tentou tudo para marcar, com o FC Porto coeso atrás e o seu guardião Xavi Malián a dar também segurança.



O Sporting arriscou e tentou até o 5x4, tirando Ângelo Girão quando a equipa tinha a bola, rematou, lutou, mas deparou sempre com um opositor seguro e que contra-atacou várias vezes com grande perigo.



O terceiro golo do Sporting chegou quase sobre o apito final, por Gonzalo Romero, graças a um livre direto, mas a vitória já estava mais do que assegurada por um FC Porto superior e que havia feito uma grande primeira parte.



Jogo realizado no Dragão Arena, no Porto.



FC Porto – Sporting, 5-3.



Ao intervalo: 4-1.



Marcadores:



1-0, Gonçalo Alves, 05 minutos.



2-0, Hélder Nunes, 06.



3-0, Ezequiel Mena, 22.



3-1, João Souto, 23.



4-1, Gonçalo Alves, 24 (penálti).



5-1, Hélder Nunes, 28.



5-2, Toni Pérez, 37.



5-3, Gonzalo Romeiro, 50.







Com arbitragem de Joaquim Pinto e Manuel Oliveira, as equipas alinharam:



- FC Porto: Xavi Malián, Edu Lamas, Rafa, Hélder Nunes e Gonçalo Alves. Jogaram ainda: Ezequiel Mena, Telmo Pinto, Roc Pujadas e Diogo Barata.



Treinador: Ricardo Ares.



- Sporting: Ângelo Girão, Alessandro Verona, Matias Platero, João Souto e Gonzalo Romero. Jogaram ainda: Henrique Magalhães, Rafael Bessa, Toni Pérez e Facundo Bridge.



Treinador: Alejandro Domínguez.



Assistência: cerca de 1.800 espetadores.