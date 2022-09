FC Porto ineficaz começa UEFA Youth League a perder com Atlético de Madrid

Niño, aos 72 minutos, garantiu o triunfo aos ‘colchoneros’, quase sempre retraídos e dominados boa parte do desafio, aos quais o campeão da Europa de 2019 se ‘rendeu’ após a adversidade no marcador, faltando-lhe posteriormente fôlego e animo.



Os ‘azuis e brancos’ foram superiores e, aos 15 minutos, Rui Monteiro, isolado, esbanjou a primeira grande situação de golo, permitindo a intervenção do guarda-redes, que, no minuto seguinte, ficou aliviado quando viu o central António Ribeiro, com espaço na pequena área, atirar por cima.



Aos 26 minutos, em lance individual, Umaro Candé passou por dois adversários e fletiu para o interior da área, disparando à trave.



Gabriel Brás deu o corpo, aos 40 minutos, para anular a única oportunidade dos anfitriões na etapa inicial, antes de Rui Monteiro, aos 43, desaproveitar um penálti – mão de Kostis – atirando ao poste direito do guarda-redes.



A supremacia dos ‘dragões’ persistiu na etapa complementar e aos 50 minutos Dinis Rodrigues, com um pontapé que resultou em canto, e Umaro Candé, com pontapé cruzado, estiveram perto de marcar.



Com o bloco sempre muito recuado, os anfitriões só se mostraram aos 70 minutos em contra-ataque travado com uma ‘mancha’ de Gonçalo Ribeiro, que, volvidos dois minutos, nada pôde fazer no remate cruzado de Niño, que garantiu um lisonjeiro êxito e penalizou a ineficácia dos portugueses.



No outro jogo do grupo, o Club Brugge goleou o Bayer Leverkusen por 4-1.