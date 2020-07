FC Porto iniciou preparação para o clássico com Sérgio Oliveira em tratamento

O médio teve que ser substituído aos 38 minutos, entrando para o seu lugar Danilo Pereira, que abriu caminho à vitória do FC Porto por 3-1, em jogo da 31.ª jornada, e deixou os ‘dragões’ a um passo do título.



A três jornadas do final, o FC Porto tem mais oito pontos do que o Benfica, e basta-lhe mais um ponto para garantir o seu 29.º título de campeão, e até pode perder se os ‘encarnados’ não vencerem na próxima jornada o Vitória de Guimarães.



O FC Porto, que defronta o Sporting na quarta-feira, um dia depois de o Benfica entrar em campo, iniciou hoje a preparação para o clássico sem Sérgio Oliveira, mas também sem Marcano, com uma rotura de ligamentos e de fora até final da época.



A equipa treinada por Sérgio Conceição folga no sábado e volta aos treinos no centro de estágios do Olival no domingo, a partir das 10h30.