FC Porto joga com o Inter nos "oitavos" da "Champions"

O FC Porto joga a 2.ª mão no Estádio do Dragão.



Os jogos realizam-se a 14 ou 15 e 21 ou 22 de fevereiro e 7 ou 8, 14 ou 15 de março de 2023.

Eis o quadro completo do sorteio:



- Leipzig-Manchester City



- Club Brugge-Benfica



- Liverpool-Real Madrid



- Milan-Tottenham



- Eintracht Frankfurt-Nápoles



- Borussia Dortmund-Chelsea



- Inter-FC Porto



- PSG-Bayern Munique



Os "dragões" estão pela 13.ª vez nos oitavos de final, que ultrapassaram cinco vezes (2003/04, 2008/09, 2014/15, 2018/19 e 2020/21), para sete eliminações (2004/05, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2012/13, 2016/17 e 2017/18).

Vítor Baía ciente das dificuldades

Vítor Baía representou o FC Porto no sorteio da Liga dos Campeões esta segunda-feira, em Nyon, onde os "dragões" ficaram a saber que vão defrontar o Inter nos oitavos de final da prova. O antigo guarda-redes, atual administrador da SAD, antevê uma eliminatória difícil, mas avisa que os azuis e brancos não contam atirar a toalha ao chão.



"Vai ser uma eliminatória de grande nível, o Inter é uma equipa de qualidade, com bons jogadores, a atmosfera no estádio é muito agradável. Tudo é possível, acreditamos na nossa qualidade, somos positivos, faz parte da nossa natureza e acreditamos sempre que vamos passar. O nosso ADN é esse, é um ADN de vitória, mas vai ser uma eliminatória muito dura. Vão ser jogos extraordinários, com San Siro e o Dragão cheios. Vamos ver se passamos aos quartos de final", explicou Baía, em declarações à Eleven Sports.