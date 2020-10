FC Porto lembra conquistas de Kulkov e manifesta pesar pela morte do ex-jogador

"À família enlutada, o FC Porto apresenta as mais sentidas condolências”, indicam os ‘dragões’ no seu sítio oficial na internet.



Na mesma nota, o clube lembra que o médio, que chegou ao FC Porto após três épocas no Benfica, disputou 27 jogos e marcou dois golos no percurso pelo clube, antes de regressar à Rússia e ao Spartak Moscovo.



O antigo internacional russo, morreu hoje, aos 54 anos, vítima de doença oncológica, disse a órgãos de informação russos a sua mulher, Elena Makharadze.