FC Porto leva 30 jogadores para o estágio

Além do habitual núcleo à disposição do técnico Francesco Farioli, o italiano convocou mais três jogadores da equipa B, sendo eles o lateral direito João Moreira, o médio Domingos Andrade e o extremo Brayan Caicedo.



Estes juntam-se a Diogo Fernandes, Gabriel Brás e André Oliveira, que já têm trabalhado com o conjunto principal, no lote de seis atletas da formação secundária portista que partiu para a Áustria.



Marko Grujic, o único jogador presente no boletim clínico portista e que tem feito treino condicionado, está entre os selecionados.



Por sua vez, Fábio Cardoso e André Franco, fora das contas do treinador, não têm integrado os trabalhos no Olival e, portanto, eram já ausências esperadas, bem como Francisco Conceição, que continua em processo negocial para consumar a sua saída definitiva para a Juventus.



O FC Porto rumou esta manhã a Aigen im Ennstal, depois de ter folgado no domingo e treinado em regime bidiário nos dias anteriores, com uma vitória sobre o Trofense, por 4-0, no sábado, no primeiro desafio de pré-temporada, realizado à porta fechada.



O retiro na Áustria durará apenas até sexta-feira e não estão agendados quaisquer jogos particulares durante a estadia, estando depois agendada uma receção aos neerlandeses do Twente no Estádio do Dragão, no domingo, às 18h00, o primeiro desafio realizado à porta aberta.



Os "dragões" iniciam os jogos oficiais com a receção ao Vitória de Guimarães, na jornada inaugural da I Liga de futebol, uma semana depois do jogo de apresentação aos sócios, diante do Atlético de Madrid, em 3 de agosto.



Lista de convocados:



- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos, João Costa e Diogo Fernandes.



- Defesas: Martim Fernandes, João Mário, João Moreira, Francisco Moura, Zaidu, Nehuén Pérez, Dominik Prpic, Gabriel Brás e Zé Pedro.



- Médios: Alan Varela, Stephen Eustáquio, André Oliveira, Gabri Veiga, Rodrigo Mora, Vasco Sousa, Tomás Pérez, Marko Grujic, Iván Jaime e Domingos Andrade.



- Avançados: Pepê, William Gomes, Borja Sainz, Brayan Caicedo, Deniz Gül, Danny Namaso e Samu.