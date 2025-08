FC Porto. Morreu o antigo jogador Jorge Costa

(em atualização)





O antigo jogador e diretor de futebol do FC Porto sentiu-se mal por volta das 12h30, no Centro de treinos no Olival. Um comunicado emitido pelo hospital portuense informa que Jorge Costa "foi transportado pela VMER de Gaia em manobras de reanimação cardiopulmonar ao Hospital de São João, tendo se verificado o óbito na Sala de Emergência às 14h17".



Costa representou os ‘dragões’ em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, e capitaneou o emblema durante várias épocas, tornando-se um dos defesas mais marcantes da história dos portistas, com os quais conquistou uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito vezes a I Liga, cinco a Taça de Portugal e cinco a Supertaça. Pela seleção portuguesa foi internacional AA 50 vezes, tendo ainda conquistado o Mundial sub-20 de 1991.