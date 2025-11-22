FC Porto mostra superioridade frente a um Sintrense que até resistiu a pressão no `dragão`

O primeiro golo dos 'azuis e brancos' surgiu aos 24 minutos através de um remate à entrada da área de Borja Sainz, na sequência de um canto.





Um resultado que as duas equipas levaram para o intervalo.





Na segunda parte o Porto mostrou-se determinado em querer resolver a partida e voltou a marcar ao minuto 69 por intermédio de Denis Gul.





Rodrigo Mora fechou as contas com mais um golo (minuto 79') fixando o resultado em 3-0.





O FC Porto junta-se assim ao Sporting, Benfica, Lusitano de Évora, União de Leiria, Famalicão, Vitória de Guimarães, Casa Pia e ao Aves.





Amanhã volta a haver mais jogos para a Taça de Portugal com os seguintes jogos:



