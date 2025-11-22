FC Porto
Taça de Portugal
FC Porto mostra superioridade frente a um Sintrense que até resistiu a pressão no `dragão`
O Futebol clube do Porto venceu esta noite o Sintrense em jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol. Com uma vitória de 3-0 sobre os clube de Sintra, os 'dragões' ficam assim apurados para os oitavos de final da prova.
O primeiro golo dos 'azuis e brancos' surgiu aos 24 minutos através de um remate à entrada da área de Borja Sainz, na sequência de um canto.
Um resultado que as duas equipas levaram para o intervalo.
Na segunda parte o Porto mostrou-se determinado em querer resolver a partida e voltou a marcar ao minuto 69 por intermédio de Denis Gul.
Rodrigo Mora fechou as contas com mais um golo (minuto 79') fixando o resultado em 3-0.
O FC Porto junta-se assim ao Sporting, Benfica, Lusitano de Évora, União de Leiria, Famalicão, Vitória de Guimarães, Casa Pia e ao Aves.
Amanhã volta a haver mais jogos para a Taça de Portugal com os seguintes jogos:
- Lusitânia de Lourosa (II) - Torreense (II), 11:00
- Vila Meã (CP) - Leixões (II), 14:00
- Fafe (L3) - Arouca (I), 14:00
- Farense (II) - Silves (D), 15:00
- Santa Clara (I) - Comércio e Indústria (CP), 16:00
- Tondela (I) - Caldas (L3), 17:00
- Sporting de Braga (I) - Nacional (I), 17:30