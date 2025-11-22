FC Porto mostra superioridade frente a um Sintrense que até resistiu a pressão no `dragão`

O Futebol clube do Porto venceu esta noite o Sintrense em jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol. Com uma vitória de 3-0 sobre os clube de Sintra, os 'dragões' ficam assim apurados para os oitavos de final da prova.

RTP /
Foto: Manuel fernando Araújo - Lusa

O primeiro golo dos 'azuis e brancos' surgiu aos 24 minutos através de um remate à entrada da área de Borja Sainz,  na sequência de um canto.

Um resultado que as duas equipas levaram para o intervalo. 

Na segunda parte o Porto mostrou-se determinado em querer resolver a partida e voltou a marcar ao minuto 69 por intermédio de Denis Gul. 

Rodrigo Mora fechou as contas com mais um golo (minuto 79') fixando o resultado em 3-0.

O FC Porto junta-se assim ao Sporting, Benfica, Lusitano de Évora, União de Leiria, Famalicão, Vitória de Guimarães, Casa Pia e ao Aves. 

Amanhã volta a haver mais jogos para a Taça de Portugal com os seguintes jogos: 

  • Lusitânia de Lourosa (II) - Torreense (II), 11:00
  • Vila Meã (CP) - Leixões (II), 14:00
  • Fafe (L3) - Arouca (I), 14:00
  • Farense (II) - Silves (D), 15:00
  • Santa Clara (I) - Comércio e Indústria (CP), 16:00
  • Tondela (I) - Caldas (L3), 17:00
  • Sporting de Braga (I) - Nacional (I), 17:30
