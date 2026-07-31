FC Porto "na melhor forma possível" para a Supertaça

Na antevisão ao jogo de sábado, em que vai defrontar o Torreense, da II Liga, no Estádio Cidade de Coimbra, o treinador portista salientou que “mental e fisicamente” a equipa ‘azul e branca’ “está onde precisa de estar”.



“Penso que trabalhámos bem durante a pré-época e desde o primeiro dia que esse era, obviamente, o nosso objetivo. Tínhamos uma contagem decrescente para chegar a este dia na melhor forma possível e, inclusive, os jogadores regressaram das férias em grande forma”, sublinhou.



O treinador considerou que “agora é tempo de transferir todo o trabalho realizado para uma grande exibição e fazer tudo o que estiver ao alcance para conquistar o troféu”, que o FC Porto já levantou 24 vezes em 35 participações.



Farioli destacou o percurso “incrível” do Torreense, que venceu a última Taça de Portugal, derrotando o Sporting por 2-1, e manifestou muito respeito pelo adversário e pela sua preparação para a Supertaça.



O técnico italiano, que conquistou o campeonato da I Liga de futebol ao serviço dos ‘dragões’, salientou que a sua equipa quer continuar a “ser muito intensa, que vai pressionar qualquer tipo de adversário e que, com bola, tem clareza sobre o que quer fazer”.



Questionado pelos jornalistas, o treinador revelou que Martim Fernandes e o polaco Pietuszewski recuperaram das suas lesões e já treinaram na quinta-feira.



Presente na conferência de imprensa, o guarda-redes e capitão Diogo Costa não revelou qualquer novidade sobre uma eventual saída do FC Porto e mostrou-se focado na partida de sábado em Coimbra.



O jogador salientou que o adversário de Torres Vedras merece “todo o respeito” pelo que fez na final da Taça de Portugal e que os 'azuis e brancos' estão avisados para não serem surpreendidos.



“É uma final e temos o máximo respeito por todo o tipo de equipas. Sabemos bem o que aconteceu com o Sporting e que a equipa adversária vai estar motivada e está no seu máximo em termos de performance, mas nós somos o FC Porto e já mostrámos bem a nossa identidade”, vincou.



A Supertaça Cândido de Oliveira entre FC Porto e Torreense está agendada para sábado, a partir das 20:15, no Estádio Municipal de Coimbra, com arbitragem de André Narciso, de Setúbal.