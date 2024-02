FC Porto nos `quartos` da Youth League ao afastar campeão AZ Alkmaar

Em eliminatória de jogo único, disputado nos Países Baixos, os ‘dragões’ estiveram em desvantagem desde os 34 minutos, quando Yoel van den Ban adiantou os locais, e só igualaram aos 90+3, por António Ribeiro, obrigando ao desempate por penáltis, altura em que o guarda-redes Diogo Fernandes brilhou, ao defender dois remates.



A formação de Nuno Capucho não se exibiu ao nível habitual, revelando falta de dinamismo e criatividade ofensiva e pecando na finalização, como sucedeu aos oito minutos, quando Rodrigo Mora se desenvencilhou de um contrário, mas depois atirou sem a melhor direção.



No minuto seguinte, Jorge Meireles esteve ainda mais perto do golo, mas o guarda-redes negou-lhe, por duas vezes, a celebração, primeiro num cabeceamento e a seguir, no chão, a remate do avançado.



Foi numa fase em que os portistas pareciam de novo ter o ascendente que, numa transição rápida, a bola caiu na área para Van den Ban fazer, com classe, um ‘chapéu’ curto ao guarda-redes e marcar o seu quinto golo na prova.



O segundo tempo não trouxe melhorias para os 'azuis e brancos', que, sem espaços para construir, continuavam com um futebol demasiado previsível no meio-campo e um tridente ofensivo pouco acutilante, ante um anfitrião mais objetivo e afoito no ataque.



Registo apenas aos 71 minutos para um cabeceamento de Anhá Candé, que falhou o único penálti dos portugueses, antes de, já em desespero no ataque, sem o melhor discernimento, António Ribeiro igualar, de cabeça, na sequência de um canto.



O FC Porto, campeão em 2019, vai defrontar agora o vencedor do encontro entre os alemães do Mainz 05 e os ingleses do Manchester City.



O Sporting de Braga, a outra equipa portuguesa ainda em prova, visita na quarta-feira os italianos do AC Milan, enquanto o Benfica foi afastado na fase de grupos.