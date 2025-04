FC Porto o que mais faturou na UEFA

Na última temporada, os "dragões" chegaram aos oitavos de final da "Champions", ultrapassando os 65 ME, mais de metade só por se terem qualificado, com 15,640 de prémio de qualificação (igual para todos os clubes) e 26,151 pelo coeficiente.

O Benfica, que não passou a fase de grupos, chegou aos 44,759 ME (23,877 do coeficiente), aos quais se acrescentam 4,104 da chegada aos quartos de final da Liga Europa, prova para a qual foi relegado.

Na última temporada, Portugal ainda conseguiu ter três equipas na "Champions", com o Sporting de Braga a receber 33,001 ME (12,507 do coeficiente), arrecadando mais 631 mil euros, depois de ter sido afastado no play-off da Liga Europa.

O Sporting teve entrada direta na fase de grupos da Liga Europa e acabou por cair nos oitavos de final, frente à Atalanta, que viria a vencer a prova, recebendo um total de 13,838 ME (3,564 do coeficiente).

Na Liga dos Campeões feminina, o Benfica, que conseguiu uma inédita presença nos quartos de final, recebeu 885 mil euros.