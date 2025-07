FC Porto oficializa a contratação de Alberto Costa

O clube da cidade invicta anunciou à CMVM e nas redes sociais a chegada do lateral direito que chegou a ser associado ao Sporting há umas semanas.

Alberto Costa, de 21 anos, faz o caminho inverso de João Mário e deixa a Juventus para reforçar o FC Porto. O lateral assinou contrato para as próximas cinco épocas, até 2030. A cláusula de rescisão ficará cifrada nos 65 milhões de euros.





Nas primeiras palavras enquanto jogador do FC Porto, Alberto Costa revelou que sempre apoiou o FC Porto apesar da formação que teve no Vitória de Guimarães.





Depois da promessa do melhor mercado de transferências da história do FC Porto, por parte de André Villas-Boas, Alberto Costa torna-se no sexto reforço dos azuis e brancos, depois das contratações de Gabri Veiga (chegou antes do Mundial de Clubes), João Costa, Prpic, Borja Sainz e o dinamarquês Victor Froholdt.