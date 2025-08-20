FC Porto oficializa fim da ligação contratual com Andoni Zubizarreta

"O FC Porto informa os seus associados, adeptos e simpatizantes que o clube e o diretor desportivo Andoni Zubizarreta decidiram, de forma conjunta e amigável, encerrar a sua ligação contratual", pode ler-se em nota dos 'dragões' no seu sítio oficial.



O antigo guarda-redes internacional espanhol foi, a par de Jorge Costa, o principal nome escolhido pela candidatura de Villas-Boas - com quem já havia trabalhado no Marselha, quando este era ainda treinador, entre 2019 e 2021 - para o pelouro do futebol profissional.



O emblema 'azul e branco' destacou o trabalho de Zubizarreta no reforço do plantel portista e o seu papel no trabalho relativo à sustentabilidade financeira do clube.



"A vasta experiência de Andoni Zubizarreta permitiu ao FC Porto estabelecer as bases de um projeto desportivo sólido, suscetível de se desenvolver e consolidar no futuro. Andoni Zubizarreta foi, também, figura central no processo de aquisição e venda de determinados atletas que permitiram não só reforçar o plantel atual do FC Porto como promover a sua sustentabilidade financeira", acrescentou o FC Porto.



Depois de vários meses em que Zubizarreta, ainda em funções, permaneceu resguardado da esfera pública, os 'dragões' revelaram agora que as duas partes, ao definirem prioridades para as próximas temporadas, optaram pela via da rescisão.

