FC Porto parte para Nottingham sem Martim Fernandes

O lateral-direito, que contraiu uma entorse no tornozelo direito no jogo da primeira mão (1-1), vai falhar o duelo de quinta-feira, depois de já ter ficado de fora frente ao Estoril Praia, no domingo, para a I Liga.

De resto, sem surpresas, os `bês` Gabriel Brás, Tiago Silva e Gonçalo Sousa estão integrados nas escolhas do técnico Francesco Farioli, bem como William Gomes, que regressa às opções após ter falhado o último jogo do campeonato por suspensão.

Oskar Pietuszewski não foi inscrito pelo clube na prova europeia e, portanto, também não seguirá com os `azuis e brancos`.

Durante a manhã de hoje, a equipa portista ainda treinou no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, tendo a saída do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, marcada para as 16:00.

Às 19:30, no City Ground, em Nottingham, Farioli e um jogador farão a antevisão à partida, que se disputa a partir das 20:00 de quinta-feira.

Depois do empate registado no primeiro confronto (1-1), FC Porto e Nottingham jogam em Inglaterra a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, sob arbitragem do neerlandês Danny Makkelie.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa.

- Defesas: Thiago Silva, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Dominik Prpic, Gabriel Brás, Alberto Costa, Francisco Moura e Zaidu Sanusi.

- Médios: Alan Varela, Pablo Rosario, Tiago Silva, Victor Froholdt, Seko Fofana, Gabri Veiga e Rodrigo Mora.

- Avançados: Pepê, William Gomes, Gonçalo Sousa, Borja Sainz, Terem Moffi e Deniz Gül.