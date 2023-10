FC Porto perde com o FC Barcelona na Youth League e cai para segundo

No jogo que colocou frente a frente os dois vencedores da primeira jornada, o FC Barcelona superiorizou-se nos últimos 10 minutos e chamou a si a conquista dos três pontos e a liderança com golos de Marc Guiu, aos 80, e Angel Alarcon, aos 87.



O primeiro sinal de perigo da equipa catalão surgiu por Marc Guiu, aos 11 minutos, num lance resolvido pelo guarda-redes portista Diogo Fernandes, que aos 26 viu um remate de Barnal Casas ser devolvido, com estrondo, pela trave.



Os ´dragões’ equilibraram a partida, tendo Anhá Candé testado os reflexos do guarda-redes húngaro Áron Yaakobishvili, aos 31 minutos, ao que o FC Barcelona respondeu com um remate de Nil Calderó, aos 34, defendido por Diogo Fernandes.



A primeira parte terminou com a equipa catalã mais rematadora e a segunda começou com o FC Porto, mais agressivo, a procurar desfazer o nulo, com remates de Dinis Rodrigues, aos 48 minutos, Anhá Candé, aos 50, e Jorge Meireles, aos 52.



O FC Barcelona contrariou a boa entrada na segunda parte dos ‘dragões’ e voltou a criar perigo por Dani Rodriguez, aos 55 minutos, ao que o FC Porto respondeu por Tiago Almeida, aos 73, num lance resolvido por guarda-redes Áron Yaakobishvili.



Na parte final do encontro, já depois de uma primeira ameaça por Dani Rodriguez, o FC Barcelona chegou à vantagem por Marc Guiu, aos 80 minutos, e elevou para 2-0 por Angel Alarcon, aos 87, na concretização de um rápido contra-ataque.



O FC Barcelona assumiu a liderança do Grupo H, com seis, pontos, enquanto o FC Porto é segundo, com três, em igualdade pontual com os ucranianos do Shakhtar Donetsk, quarto, que venceu em casa dos belgas do Antuérpia, por 2-1.