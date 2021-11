FC Porto perde com o Liverpool e cede liderança do Grupo B da Youth League

O Liverpool, que primou pela eficácia ofensiva, impôs ao FC Porto a primeira derrota na prova, com golos de Dominic Corness (1-0), aos cinco minutos, Stefan Bajcetic (2-0), aos 45+3, Max Woltman (3-0), aos 69, e James Norris (4-0), aos 90.



O FC Porto, que já não depende apenas de si para recuperar a liderança, mas sim de um deslize do Liverpool na última jornada, pode ainda hoje assegurar a presença no 'play-off', se o Atlético de Madrid não vencer em casa o AC Milan.



Caso o Atlético de Madrid vença o AC Milan, o FC Porto adia para a última jornada a qualificação, pelo menos, para o 'play-off', que fica ao alcance de um empate em casa na receção à formação espanhola.



A formação inglesa lidera com 10 pontos, seguido do FC Porto, com os mesmos pontos, mas em desvantagem direta, enquanto o Atlético de Madrid e o AC Milan ocupam o terceiro e quarto posto, respetivamente, com quatro e um ponto e menos um jogo.



O golo sofrido aos cinco minutos e a lesão de Vasco Sousa, substituído aos 12 minutos por Ricardo Rei, após uma entrada faltosa de Melkamu Frauendorf, desmontaram a estratégia que os 'dragões' levaram para Liverpool.



O recém-entrado Ricardo Rei fez aos 14 minutos o primeiro remate enquadrado com a baliza defendida por Fabian Mrozek e a primeira oportunidade de golo surgiu através de um cabeceamento de Jorge Meireles, aos 19, mas ao lado.



Mrozek negou o golo a Jorge Meireles, aos 27 minutos, e já no período de descontos da primeira parte, o Liverpool ampliou a vantagem para 2-0, obrigando o FC Porto, na segunda, a arriscar mais e a ser penalizado com o 3-0 por Max Woltman, aos 69.



Com o encontro praticamente resolvido, o Liverpool ainda aumentou para 4-0 por James Norris, aos 90 minutos, estabelecendo o resultado final.



Na derradeira jornada do Grupo B, a disputar em 07 de dezembro, o FC Porto recebe o Atlético de Madrid -- num encontro que poderá decidir a continuidade na prova - e o AC Milan o Liverpool.