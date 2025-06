FC Porto perde com Riga FC na estreia de Gabri Veiga

A equipa letã bateu os ‘dragões’ com golos Baba Musah (57 minutos) e Ahmed Ankrah (62), num jogo que decorreu no Centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia.



O treinador argentino, Martin Anselmi, ainda com vários jogadores nas seleções, fez alinhar de início Cláudio Ramos, João Mário, Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Marcano, Francisco Moura, Alan Varela, Vasco Sousa, Fábio Vieira, Gonçalo Borges e Danny Namaso.



No decorrer do jogo entraram ainda Otávio, William Gomes, Pepê, Zaidu, Gabri Veiga, que jogou toda a segunda parte, André Franco, Tomás Pérez, Ángel Alarcón, André Oliveira e Zé Pedro.



Em anterior jogo de preparação, o FC Porto tinha vencido em Casablanca, em 31 de maio, o Wydad, por 1-0, com um golo de Samu.



Os ‘dragões’ viajam na terça-feira para os Estados Unidos, onde no Mundial de clubes integram o Grupo A, no qual têm como adversários o Palmeiras, de Abel Ferreira (15 de junho), o Inter Miami (19) e o Al Ahly (24).



Na competição estará também o Benfica, inserido no Grupo C, com Boca Juniors (16 de junho), Auckland City (20) e Bayer Munique (24).