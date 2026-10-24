FC Porto persegue invencibilidade na I Liga

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(Com Lusa)

Depois do desaire caseiro com PSV Eindhoven (1-0) na Liga dos Campeões, competição em que continua sem qualquer ponto em três rondas, o FC Porto vai tentar em Barcelos, na casa do sétimo classificado, reforçar ainda mais o bom arranque de campeonato.Os ‘dragões’ vão entrar em campo com cinco pontos de vantagem sobre o Benfica, segundo classificado, que, na segunda-feira, joga nos Açores com o Santa Clara, e seis sobre o Sporting, terceiro, que recebe no domingo o Académico Viseu.Caso consiga a nona vitória seguida na Liga, o técnico Francesco Farioli passa a protagonizar o segundo melhor arranque de sempre da história do FC Porto no campeonato, e o melhor dos últimos 87 anos, depois de já ter igualado o registo de oito triunfos de Jesualdo Ferreira de 2007/08.Melhor que o italiano só mesmo o húngaro Mihaly Siska, que viveu 13 vitórias seguidas com os ‘dragões’ em 1939/40.Já o Gil Vicente vem de um motivador triunfo na casa do Sporting de Braga (2-1) durante a semana, em jogo em atraso da segunda jornada.O Gil Vicente-FC Porto está agendado para as 20:30.Também hoje, num dérbi da região lisboeta, o Estrela da Amadora recebe o Casa Pia (15:30) e o Alverca mede forças com o Arouca (18:00).Na sexta-feira, a ronda arrancou em Guimarães, com o Vitória a regressar às vitórias com uma goleada de 5-0 sobre o Marítimo, resultado que deixa os vitorianos no 11.º posto, com oito pontos, os mesmos do Marítimo, 13.º.Vitória de Guimarães – Marítimo, 5-0Estrela Amadora - Casa Pia, 15:30Alverca – Arouca, 18:00Gil Vicente - FC Porto, 20:30Estoril Praia – Moreirense, 15:30Rio Ave – Famalicão, 18:00Nacional - Sporting de Braga, 18:00Sporting - Académico de Viseu, 20:30Santa Clara – Benfica, 17:45 locais (18:45, horas de Lisboa)