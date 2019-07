FC Porto pesca reforços no futebol mexicano

Dois jogadores que pertencem ao America do Mexico e que no total podem custar 20 milhões de euros aos “dragões”.



Para melhor se perceber aquilo que Uiribe e Marchesín podem acrescentar ao plantel do FC Porto a Antena 1 falou com João Pedro Cordeiro jornalista que há muito segue ao detalhe o futebol mexicano, escrevendo sobre o mesmo em várias publicações “online”.



Começando por abordar o perfil de Agustín Marchesín, João Pedro Cordeiro, em declarações ao jornalista João Gomes Dias, revela que estamos a fala do melhor guarda-redes da liga mexicana.



Excelente entre os postes é um líder que tem como ponto fraco o jogo de pés.



Quanto a Matues Uribe menciona algumas semelhanças com Herrera.



Marchesin e Uribe nunca jogaram no futebol europeu mas na opinião de João Pedro Cordeiro estão preparados para atravessar o Atlântico e jogar no FC Porto, clube no qual existe sempre a pressão de vencer.



Para a Antena 1 João Pedro Cordeiro analisou ainda a liga mexicana em curso e revelou que o Cruz Azul, treinado por Pedro Caixinha, surge como um dos grandes candidatos.