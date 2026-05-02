FC Porto pode sagrar-se hoje campeão e arrecadar o 31.º título

Já um cenário de empate do Benfica, no jogo a anteceder o encontro no Dragão, obriga o FC Porto a fazer, pelo menos, o mesmo resultado dos ‘encarnados’.



Acompanhe com a RTP Notícias todas a informações em redor do jogo do FC Porto que pode ser decisivo para fechar as contas do campeonato.



Com festa muito provável para o final da noite, o Benfica joga mais do que uma discussão de título praticamente impossível, uma vez que ainda luta pelo segundo lugar, que dá acesso à 'Champions', numa altura em que tem o Sporting a dois pontos, no terceiro lugar.



A equipa de José Mourinho, a única invicta na Liga (22 vitórias e nove empates) visita o Famalicão, quinto classificado, depois de o Sporting – que recebe na segunda-feira o Vitória de Guimarães – ter perdido sete pontos nos últimos três jogos.







Os ‘dragões’, com mais sete pontos do que o Benfica, precisam de vencer o Alverca para garantirem o título, mas, em caso de desaire das ‘águias’ em Vila Nova de Famalicão, pouco antes (18:00), até podem celebrar no sofá.