FC Porto prepara Mundial de Clubes

O primeiro dos dois jogos de caráter particular terá lugar no sábado, pelas 17:00, na cidade marroquina de Casablanca, frente ao Wydad AC, que integra o Grupo G do torneio da FIFA, juntamente com o Manchester City, a Juventus e o Al-Ain.



Em 08 de junho (domingo), a formação dos ‘dragões’, orientada pelo treinador argentino Martín Anselmi, recebe o Riga FC, atual líder do campeonato da Letónia, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, em jogo marcado para as 11:00.



Na fase de grupos do Mundial de clubes, o FC Porto vai defrontar o Palmeiras em Nova Jérsia (em 15 de junho, pelas 23:00 em Lisboa), o Inter Miami em Atlanta (19 de junho, 20:00) e o Al Ahly novamente em Nova Jérsia (24 de junho, 02:00).



No segundo dia de trabalho com o foco no Mundial de clubes, o plantel principal do FC Porto realizou hoje uma sessão que contou com os B João Teixeira, Gabriel Brás, Luís Gomes, Dinis Rodrigues, Kaio Henrique, Domingos Andrade, André Oliveira, Gil Martins, Tiago Andrade e Brayan Caicedo.



O médio sérvio Marko Grujić voltou a fazer apenas tratamento e a ter o respetivo nome inscrito no boletim clínico. O plantel dos ‘dragões’ volta ao trabalho na manhã de quinta-feira, no Olival, em Vila Nova de Gaia.