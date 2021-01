FC Porto prepara visita ao Famalicão sem Pepe, Marcano e Mbaye

De acordo com a informação divulgada na página oficial dos campeões nacionais, o central Marcano, a recuperar de uma lesão prolongada, efetuou treino condicionado, o guarda-redes senegalês Mbaye, fez trabalho de ginásio, tal como o defesa Pepe, que também realizou tratamentos.



O FC Porto regressou aos treinos no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, depois de um dia de folga que se seguiu à vitória por 3-0 sobre o Moreirense.



Os ‘dragões’ que na sexta-feira, às 21h00, visitam o Famalicão, ocupam o segundo lugar da I Liga, em igualdade pontual com o Benfica, que é terceiro, a quatro pontos do Sporting, que lidera a competição.



A visita ao Famalicão, atual 14.º classificado, antecede a receção ao Benfica, em jogo da 14.ª jornada, agendado para sexta-feira, 15 de janeiro.