FC Porto procura regressar às vitórias na I Liga

O FC Porto é uma equipa muito forte, mas, como sempre, preparamos a partida para ganhar. A derrota no jogo passado vai fazê-los surgir mais vivos". Face à ausência do treinador principal Cristiano Bacci, que recupera de uma pneumonia, Gilberto Andradeo técnico-adjunto compareceu à conferência de imprensa e acabou por desvalorizar a fase menos boa do FC Porto: "".





No boletim clínico continua a constar Diogo Costa, sendo provável que Cláudio Ramos continue a ser o dono da baliza. Benny, do outro lado, também vai falhar a próxima partida, pela mesma razão que Varela, tendo, ao contrário do argentino, completado a primeira série de cartões neste campeonato.



O FC Porto, que sob o comando de Martín Anselmi venceu seis dos derradeiros 12 jogos, pode ultrapassar provisoriamente o Sporting de Braga, que no sábado, às 18h00, é anfitrião do Santa Clara, sexto classificado a um ponto do Vitória de Guimarães.



O Moreirense chega ao jogo no Estádio do Dragão, no Porto, marcado para as 20h15, após um empate na receção ao Nacional (1-1), que pôs termo a uma série de duas derrotas seguidas.



Gustavo Correia é o árbitro designado para dirigir o primeiro jogo da ronda.

Os azuis e brancos somaram na jornada passada a sétima derrota no campeonato, na visita ao Estrela da Amadora (2-0), desaproveitando o empate do Sporting de Braga em Famalicão (1-1), mantendo-se no quarto lugar, a dois pontos dos bracarenses.Do lado dos visitantes, o Moreirense, que ao contrário dos adversários já tem o grande objetivo alcançado (permanência), pode chegar a esta partida com outro intuito. Vencer no Estádio do Dragão, coisa que nunca foi alcançada na história da turma de Moreira de Cónegos.