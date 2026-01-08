FC Porto prolonga empréstimo de João Moreira por mais seis meses

O anúncio foi feito esta quinta-feira, tendo o FC Porto chegado a acordo com a direção do clube brasileiro para prolongar a ligação do jogador aos ‘dragões’ até 30 de junho. O anterior contrato termina a 31 de janeiro.



O atleta de 21 anos formado no São Paulo representa o FC Porto desde janeiro da época passada, devido ao empréstimo de um ano, que é agora renovado.



A cláusula de compra do jogador – não obrigatória – sofreu também novo ajuste. Apesar de ainda não serem conhecidos os novos contornos, a direção portista garantiu que o novo acordo apresenta “condições mais favoráveis”. Até à data, metade do passe de João Moreira iria custar 2 milhões de euros aos cofres dos azuis e brancos.



Com 11 jogos realizados e um golo marcado na época 2024/25, João Moreira só participou esta época no encontro frente ao Feirense, da II Liga, onde o FC Porto empatou a zero.



O jogador continua a recuperar de lesão e prepara-se para ser reintegrado na equipa B do FC Porto, orientada por João Brandão, que nesta altura está em zona de perigo na 16ª posição, lugar de acesso ao play-off de descida para a Liga 3.