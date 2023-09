FC Porto questiona atuação do árbitro no jogo com o Arouca

Foto: Fernando Veludo - Lusa

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol confirma problemas técnicos no vídeo-árbitro durante o jogo de domingo, entre o Futebol Clube do Porto e o Arouca, e garante que vai investigar o que aconteceu. Os dragões já pediram a anulação do jogo que terminou empatado a um golo quando o cronómetro marcava 90 minutos mais 22 de compensação. À SportTV, o treinador adjunto do Futebol Clube do Porto, Vítor Bruno, questiona a atuação do árbitro.