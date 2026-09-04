FC Porto recebe Moreirense

FC Porto recebe Moreirense

O FC Porto parte para a quinta jornada da I Liga isolado no comando da classificação, só com vitórias, e tem o Moreirense como próximo adversário, em jogo marcado para esta noite no estádio do Dragão.

RTP / Adicionar como fonte informativa
EPA

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No primeiro confronto da quinta jornada, os ‘dragões’ defendem um registo imaculado, com quatro triunfos, nove golos marcados e nenhum sofrido, num encontro marcado para as 20:15 e que terá arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.

Este será o 16.º encontro no terreno dos ‘dragões’ entre as duas equipas para o campeonato, com o Moreirense (11.º classificado) a ter perdido nas 15 visitas anteriores.

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, não vai poder contar com Zaidu, lesionado no último jogo, mas admitiu ontem a possibilidade de estrear alguns dos últimos reforços, como o brasileiro Souza, o costa-marfinense Seko Fofana, que regressa após o empréstimo da temporada passada, e o mexicano Santiago Gimenez.

Já o brasileiro Gabriel Mec, oficializado na quarta-feira, ainda não deverá ter, segundo Farioli, a sua situação regularizada, pelo que ainda não será convocado.
No sábado, o Sporting (segundo classificado) recebe o Nacional (10.º), às 20:30, já depois de o Benfica (quinto) ter jogado em casa do Marítimo (sétimo), às 18:00.


Programa da quinta jornada

Sexta-feira
FC Porto – Moreirense, 20:15

Sábado
Estrela Amadora – Famalicão, 15:30
Marítimo – Benfica, 18:00
Alverca - Sporting de Braga, 18:00
Sporting – Nacional, 20:30

Domingo
Santa Clara - Rio Ave, 15:30 (hora continental)
Vitória de Guimarães - Casa Pia, 18:00
Gil Vicente - Académico de Viseu, 20:30

Segunda-feira
Estoril Praia – Arouca, 20:15

(Com Lusa)

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