FC Porto
Futebol Nacional
FC Porto recebe Moreirense
O FC Porto parte para a quinta jornada da I Liga isolado no comando da classificação, só com vitórias, e tem o Moreirense como próximo adversário, em jogo marcado para esta noite no estádio do Dragão.
No primeiro confronto da quinta jornada, os ‘dragões’ defendem um registo imaculado, com quatro triunfos, nove golos marcados e nenhum sofrido, num encontro marcado para as 20:15 e que terá arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.
Este será o 16.º encontro no terreno dos ‘dragões’ entre as duas equipas para o campeonato, com o Moreirense (11.º classificado) a ter perdido nas 15 visitas anteriores.
O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, não vai poder contar com Zaidu, lesionado no último jogo, mas admitiu ontem a possibilidade de estrear alguns dos últimos reforços, como o brasileiro Souza, o costa-marfinense Seko Fofana, que regressa após o empréstimo da temporada passada, e o mexicano Santiago Gimenez.
Este será o 16.º encontro no terreno dos ‘dragões’ entre as duas equipas para o campeonato, com o Moreirense (11.º classificado) a ter perdido nas 15 visitas anteriores.
O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, não vai poder contar com Zaidu, lesionado no último jogo, mas admitiu ontem a possibilidade de estrear alguns dos últimos reforços, como o brasileiro Souza, o costa-marfinense Seko Fofana, que regressa após o empréstimo da temporada passada, e o mexicano Santiago Gimenez.
Já o brasileiro Gabriel Mec, oficializado na quarta-feira, ainda não deverá ter, segundo Farioli, a sua situação regularizada, pelo que ainda não será convocado.No sábado, o Sporting (segundo classificado) recebe o Nacional (10.º), às 20:30, já depois de o Benfica (quinto) ter jogado em casa do Marítimo (sétimo), às 18:00.
Programa da quinta jornada
Sexta-feira
FC Porto – Moreirense, 20:15
Sábado
Estrela Amadora – Famalicão, 15:30
Marítimo – Benfica, 18:00
Alverca - Sporting de Braga, 18:00
Sporting – Nacional, 20:30
Domingo
Santa Clara - Rio Ave, 15:30 (hora continental)
Vitória de Guimarães - Casa Pia, 18:00
Gil Vicente - Académico de Viseu, 20:30
Segunda-feira
Estoril Praia – Arouca, 20:15
Programa da quinta jornada
Sexta-feira
FC Porto – Moreirense, 20:15
Sábado
Estrela Amadora – Famalicão, 15:30
Marítimo – Benfica, 18:00
Alverca - Sporting de Braga, 18:00
Sporting – Nacional, 20:30
Domingo
Santa Clara - Rio Ave, 15:30 (hora continental)
Vitória de Guimarães - Casa Pia, 18:00
Gil Vicente - Académico de Viseu, 20:30
Segunda-feira
Estoril Praia – Arouca, 20:15
(Com Lusa)