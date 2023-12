FC Porto recebe o Chaves em jogo descomplicado

O FC Porto entra no Dragão com as devidas cautelas ante o último classificado, o Desportivo de Chaves, uma vez que os azuis e brancos já foram surpreendidos esta época em casa ante o Estoril (0-1), na altura em zona aflita na classificação.



A formação de Sérgio Conceição vem de uma derrota por 2-0 na visita ao rival Sporting, caindo para a terceira posição, com 31 pontos, a três dos "leões", enquanto os flavienses, que esta época já mudaram de treinador, somam dois desaires consecutivos que os fizeram cair para a derradeira posição, com somente 10 pontos.







FC Porto e Chaves vêm ambos de momentos negativos. Na última jornada do campeonato, os "dragões" perderam - de forma esclarecedora - diante do Sporting e deixaram escapar a possibilidade de ascender para o primeiro posto.





Nos portistas há duas baixas Pepe (castigado) e Marcano (lesionado).





Nos flavienses há cinco ausências: Jonny Arriba, Habib Sylla, Pedro Pinho, Ygor Nogueira e Ricardo Guima, trodos lesionados.





Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, abordou - em conferência de imprensa de antevisão - o confronto com o Chaves, e destacou que "não acredita em maus momentos".









No lançamento do desafio no Dragão, o técnico flaviense, Moreno, frisou: "Esperamos um Chaves competitivo, organizado e com coragem de ter bola".