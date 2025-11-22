FC Porto recebe Sintrense que já eliminou o Vizela e o Rio Ave na Taça de Portugal

Mas apesar de ser uma equipa mais fraca o treinador do FC Porto, Francesco Farioli, enaltece a valia do Sintrense, adversário dos 'dragões' na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, recordando o percurso da equipa do Campeonato de Portugal na prova.





Os 'azuis e brancos' irão reencontrar, este sábado, um conjunto que defrontaram por duas ocasiões nos últimos quatro anos e que, durante a atual campanha na competição, derrotou o Vizela (2-1), da II Liga, e o primodivisionário Rio Ave (3-2).





Por esse motivo, o técnico italiano espera dificuldades, na partida que marca o regresso da pausa para os compromissos das seleções.





Acompanhe este jogo em direto na RTP1





Já do lado do Sintrense, o treinador David Maside diz que o emblema do Campeonato de Portugal vai enfrentar o FC Porto com a ambição de ganhar. Contudo reconhece que os ‘dragões’ são favoritos na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.





“Claramente, temos noção de que enfrentar uma equipa como o FC Porto faz com que as probabilidades sejam menores para o nosso lado”, disse David Maside. Mas “vamos fazer o nosso trabalho normal, à procura do nosso melhor, mostrar o que trabalhámos durante a semana para atingir os nossos objetivos.”





Para este jogo da Taça de Portugal, o técnico admite que o mediatismo é diferente, mas garantiu, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro, que a preparação do jogo decorreu como noutra semana qualquer.





Um jogo que vai ser transmitido na RTP1 e também com relato na Antena 1 , com arbitragem a cargo de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.



