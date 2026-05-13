FC Porto recebido na Câmara Municipal após título europeu de hóquei em patins

Liderada pelo presidente do clube, André Villas-Boas, a comitiva portista foi homenageada pela conquista da quarta Liga dos Campeões do seu palmarés, alcançada frente ao FC Barcelona (3-1), em final disputada em Coimbra.



No seu discurso, o dirigente 'azul e branco' mostrou-se grato aos jogadores e equipa técnica pela conquista do primeiro título europeu desde que assumiu a liderança do clube, em 07 de maio de 2024.



"É um orgulho enorme estar na Câmara Municipal do Porto na presença dos senhores vereadores, da direção e de toda a equipa de hóquei em patins do FC Porto, que não faz outra coisa senão encher-nos de alegrias, numa transformação pessoal, profissional e desportiva que eu próprio tenho vivido intensamente", afirmou.



Villas-Boas destacou ainda a conquista do troféu frente ao anterior treinador portista, Ricardo Ares, atualmente ao serviço do clube catalão, recordista de títulos europeus, com 22.



"Acresce à glória desta vitória o facto de a terem conseguido contra o seu antigo treinador, que os conhece como ninguém, contra uma equipa forte e recordista em títulos europeus. O Ricardo Ares saiu do FC Porto entregando-nos uma taça como esta e era evidente que queria bater o FC Porto, mas o Paulo Freitas foi o líder desta transformação e conseguiu este troféu", destacou, elogiando o atual treinador portista, a quem lançou o desafio de conquistar a Taça Intercontinental.



Por sua vez, após entregar uma lembrança à equipa, Pedro Duarte agradeceu a conquista europeia e sublinhou a relação da cidade com o hóquei em patins e com o FC Porto.



"Deixo os meus parabéns em primeiro lugar e um obrigado em segundo. O Porto tem uma relação afetiva e emocional com duas características aqui muito bem simbolizadas: por um lado, a ligação ao hóquei em patins, uma modalidade que está no coração de todos nós, por outro, a relação afetiva com o FC Porto", afirmou.



No final da cerimónia, o capitão do FC Porto, Gonçalo Alves, ofereceu ao autarca um 'stick' autografado por todos os jogadores.



Vencida a Liga dos Campeões, os comandados de Paulo Freitas iniciam os quartos de final do campeonato português, diante da Oliveirense, com o primeiro jogo agendado para sábado, às 12:00, na Dragão Arena, no Porto.