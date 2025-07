FC Porto regressa ao trabalho na sexta-feira

De acordo com a informação publicada no sítio oficial do FC Porto na Internet, o regresso ao trabalho do plantel dos "dragões", no centro de treinos do Olival, será preenchido pela realização de exames médicos e uma sessão de readaptação ao esforço.



Sob o comando do treinador italiano Francesco Farioli, que substituiu o argentino Martín Anselmi, a equipa portuense vai treinar no Olival até 21 de julho, altura em que partirá para Aigen im Ennstal, onde estagiará até 25, não estando prevista a realização de jogos particulares na Áustria.



O FC Porto, que terminou no terceiro lugar da I Liga na época passada, inicia a temporada 2025/26 no fim de semana de 9 e 10 de agosto, ao receber o Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão, na primeira jornada do campeonato.