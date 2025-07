FC Porto regressa para preparar a nova época

No Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, a agenda do primeiro dia de trabalhos dos "dragões" contempla exames médicos e uma sessão de readaptação ao esforço, quase três semanas depois do afastamento na fase de grupos do renovado Mundial de clubes, nos Estados Unidos, que levou ao despedimento de Martín Anselmi.



Pior dos 12 representantes europeus na prova, o FC Porto terminou a primeira época da presidência de André Villas-Boas sem melhorias substanciais nos cinco meses efetuados com o técnico argentino, que tinha chegado dos mexicanos do Cruz Azul em janeiro para suceder a Vítor Bruno, mas só alcançou 10 vitórias em 21 jogos e não conquistou troféus.



Em 1 de julho, os "dragões" oficializaram o início das negociações para a cessação do contrato de Anselmi, que, na primeira experiência na Europa, ficou ligado ao terceiro lugar do clube na I Liga e às eliminações no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e na primeira fase do Mundial, já depois da Supertaça festejada com Vítor Bruno.



Cinco dias depois, o FC Porto confirmou a contratação por duas épocas de Farioli, de 36 anos, que já liderou os turcos do Karagümrük e do Alanyaspor, os franceses do Nice e o Ajax, no qual desaproveitou uma vantagem de nove pontos nos cinco encontros finais da edição 2024/25 da Liga neerlandesa, lograda pelo PSV Eindhoven na derradeira jornada.



Reforço do plantel significativo



O terceiro treinador recrutado por Villas-Boas no último ano tentará devolver os azuis e brancos às conquistas, devendo abdicar do "3-4-3", a estrutura tática mais utilizada por Anselmi, para impor o "4-3-3" visível nos seus trabalhos em França e nos Países Baixos.



Empenhado em acentuar a reestruturação do plantel iniciada na temporada passada, o presidente do FC Porto antecipou na segunda-feira, na apresentação de Farioli, estar perante o maior mercado de sempre da história do clube, cujo recorde de investimento numa janela de transferência ocorreu em 2019/20 e foi de 63,25 milhões de euros (ME).



Os azuis e brancos já desembolsaram mais de metade dessa verba na preparação para 2025/26, sendo que pagaram 15 ME pelo médio espanhol Gabri Veiga aos sauditas do Al Ahli antes do Mundial de clubes, tal como exerceram uma opção de compra de 13,3 ME pelo defesa central argentino Nehuén Pérez, emprestado pelos italianos da Udinese em 2024/25, recrutando o também central croata Dominik Prpić ao Hajduk Split por 4,5 ME fixos, mais um ME em variáveis.



O guarda-redes João Costa voltou ao clube de formação a partir do Estrela da Amadora, enquanto o extremo espanhol Borja Sainz deverá chegar dos ingleses dos Norwich nos próximos dias, numa transferência estimada em 13 ME fixos, mais dois ME em variáveis.



Indefinições e vendas



Indefinido está o futuro de Fábio Cardoso (ex-Al Ain), Romário Baró (ex-Basileia) ou Iván Jaime (ex-Valência), que estavam emprestados e podem retornar ao FC Porto, a exemplo do extremo Francisco Conceição, cedido aos italianos da Juventus até ao fim do Mundial e com uma cláusula de rescisão a passar dos 30 ME para os 45 ME a partir de 16 de julho.



Já o central espanhol Iván Marcano, defesa mais goleador da história do clube, saiu em fim de contrato, com o colega de setor Tiago Djaló e o médio Fábio Vieira a voltarem a Juventus e Arsenal, respetivamente, e o ponta de lança espanhol Fran Navarro a assinar em definitivo pelo Sporting de Braga por 2,7 ME, depois de meia época de empréstimo.



Apesar do prometido investimento avultado, o FC Porto continua necessitado de vender face às exigências do "fair play" financeiro da UEFA, que aplicou este mês uma multa de 750 mil euros e outra condicional de 4,25 ME aos "dragões", por infrações num requisito.



O guarda-redes e capitão Diogo Costa, que não atuou no Mundial, devido a uma lesão muscular na coxa direita, está entre os jogadores mais cotados para uma eventual saída do FC Porto, cuja renovação organizacional da equipa sénior só afetou, para já, Anselmi, mesmo que o espanhol Andoni Zubizarreta não tenha comparecido na apresentação de Farioli e possa estar prestes a deixar de ser diretor desportivo do clube ao fim de um ano.



A equipa vai trabalhar no Olival até ao estágio em Aigen im Ennstal, na Áustria, entre 21 e 25 de julho, estando por anunciar os jogos de preparação e o regresso do antigo médio e capitão argentino Lucho González, vencedor de 10 troféus como futebolista pelos azuis e brancos - incluindo seis campeonatos - e futuro treinador-adjunto de Francesco Farioli.



O FC Porto, que não é campeão nacional desde 2021/22 e tem entrada direta na fase de liga da Liga Europa pela segunda vez seguida, inicia a nova temporada no fim de semana de 9 e 10 de agosto, ao receber o Vitória de Guimarães, na jornada inaugural da I Liga.